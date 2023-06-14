Sin noticias de recursos de altos hornos

Oficialmente no se tiene información de la llegada de recursos a Altos Hornos de México, ya que cualquier movimiento debe ser autorizado por el juzgado que lleva el procedimiento de quiebra.

Durante la última semana han surgido una serie de rumores sobre la negociación de venta de la empresa y la llegada de capital, lo cual fue desmentido por la Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil con sede en Monclova.

Mónica Rodríguez Alvarado mencionó que no se tiene información de la llegada de recurso a la empresa y recordó que tras tomar posesión de la empresa, el Síndico y el Juzgado deben autorizar cualquier movimiento que se realice.

“El Síndico tomó posesión de la empresa y como consecuencia de ello, todas las acciones que ellos (AHMSA) realicen, y que requiere autorización judicial, tienen que pasar por este juzgado para analizarlas, valorarlas y si consideran que el derecho procede, se autoriza lo que estén intentando”.

“No tenemos información de la llegada de recursos desde abril en que se tuvo algunas asambleas de accionistas de la empresa, en que se dijo que había una inversión, pero no concretó”.

Indicó que hasta el momento no han pedido ninguna autorización, ni han notificado que haya alguna inversión o haya decidido tomar esa decisión, para efecto que se presente una solicitud de autorización del juzgado.