Sin pies ni cabeza apoyos a obreros

El diputado local Alfredo Paredes López criticó la propuesta del también diputado Alberto Hurtado, quien sugirió otorgar un apoyo económico de 5 mil pesos mensuales durante tres meses a obreros desempleados de AHMSA, a cambio de realizar trabajo comunitario en diversas áreas municipales. Paredes López calificó el exhorto como "sin pies ni cabeza" y argumentó que no aborda de manera adecuada la situación que vive actualmente la Región Centro.

Paredes López destacó que el exhorto estaba dirigido al Gobierno del Estado, cuando es evidente que se requiere una colaboración entre los tres niveles de gobierno para enfrentar la crisis laboral.

"No podemos subir a la tribuna a hacer un exhorto a lo gorras, sin fundamento, sin conocimiento de causa y dándole un tinte político. El tema del ex mandatario con el ex dueño de AHMSA tenemos que dejarlo a un lado", expresó. Asimismo, hizo un llamado a dejar atrás las diferencias partidistas y trabajar en equipo para encontrar soluciones efectivas.

El diputado anunció que el miércoles presentará un exhorto para señalar que Hurtado desconoce la situación actual de la región centro. "Es crucial que entendamos cómo podemos llegar a una posible solución para las necesidades de los trabajadores, que es nuestra prioridad", afirmó.

Paredes López subrayó la importancia de realizar un análisis exhaustivo sobre el impacto del desempleo en la comunidad. "He estado discutiendo este tema con el alcalde Carlos Villareal para identificar cuántos trabajadores se encuentran sin empleo. Sabemos que muchos han emigrado a Estados Unidos o están en otras partes del país", explicó.

El legislador también hizo eco de las consecuencias sociales que esta crisis ha generado: "Cuántas madres se han quedado sin ingresos, cuántos jóvenes ya no reciben atención educativa porque provienen de familias trabajadoras de AHMSA y cuántos ex obreros hay".

Ante este escenario, propuso una estrategia colaborativa: "No es un tema político; necesitamos involucrar al secretario de desarrollo social, al delegado federal y al secretario de gobierno. Vamos a incluir a los obreros y a la sociedad civil para establecer mesas de trabajo que nos permitan hacer una radiografía clara y ofrecer resultados contundentes".

La discusión sobre esta propuesta continúa mientras los legisladores buscan alternativas efectivas para apoyar a los trabajadores afectados por la crisis laboral en la región.