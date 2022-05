Sin pistas de Cris

La Fiscalía de Personas Desaparecidas trabaja en la investigación sobre la desaparición de Cristopher Anguiano Flores, el joven transgénero que se encuentra desaparecido desde hace una semana. Se detectó movimiento en su teléfono celular.

Desde la madrugada del pasado domingo "Cris" como le dicen sus amigos, salió de la vivienda en la que habitaba y que propiedad de los padres de su amiga Danny Segura, ahí vivía desde hace 6 meses.

Al principio dijo que iría a la tienda de conveniencia pero al ver que su amiga se negaba a que saliera, dijo que iría con un amigo, Danny le dijo que si su mamá se enteraba se enojaría y Cris le contestó que iba y venía pronto.

Desde entonces no se sabe nada de él, desde el pasado jueves Claudia Flores madre de Cris interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas y hasta este momento se tiene pocos avances en la investigación.

Juan Ramiro García Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Personas Desparecidas en la Región Centro, comentó que tras la denuncia de la mamá, desafortunadamente se recabaron muy pocos datos, debido a que no vivían juntos.

"No vivía con la madre desde hace tiempo y no tenían contacto seguido, los pocos datos que la mamá brindó es lo que hemos utilizado tratando de recabar entrevistas e información con las personas que la mamá nos comentó que tuvo contacto, pero hasta el momento no hemos encontrado dato que apunte a su paradero", comentó.

En el caso de Danny Segura quien dijo para Periódico La Voz tener información que le pudiera servir a la autoridad, señaló que sí ha proporcionado datos, pero no tanto como una declaración y que estaban por localizarla para que rindiera su declaración a fin de extender los datos y avanzar en la investigación, además se entrevistó a otras personas.

El agente, comentó que estaban trabajando en la geolocalización de Cristopher, es decir en detectar su teléfono celular, en un primer momento comentó que se detectó movimiento en su teléfono celular pero después mencionó que apenas se brindaría el reporte, ya que este es un proceso judicial federal que deben seguir. Es una base de datos que se deben analizar para descubrir los lugares donde pudo estar o está.

Dijo desconocer porqué se menciona que no se ha prestado la importancia suficiente en el caso, dijo que la Fiscalía está trabajando, se están enfocando y esperan pronto tener información para compartir a la familia, a todos se brinda el mismo interés.

Explicó que los protocolos que se implementan en el caso de niños y mayores de edad son diferente, en caso de un niño desaparecido la alerta es inmediata, en caso de los mayores de 18 años hay que esperar 72 horas para iniciar la búsqueda así se marca a nivel nacional y es la única distinción que hay.