Sin pistas del robo

Elementos de Seguridad Pública ‘peinaron’ la zona del Paseo Monclova y sus alrededores tras el reporte en redes sociales de un presunto robo a un ciudadano, pero tras revisar las cámaras de seguridad y preguntar a testigos, no encontraron nada probatorio.

Así lo aseguró el Director de la Policía, Raúl Alcocer tras destacar que no está rechazando que se haya registrado el suceso, sin embargo, en Seguridad Pública ni en ningún número de emergencia se hizo el reporte del hecho delictivo.

Sostuvo que los elementos de la corporación, llegaron hasta las instalaciones del mall y pidieron acceso a las cámaras, revisaron y no hubo indicios de ningún asalto.

También, buscaron cámaras de vigilancia al exterior, para verificar si una situación como la que se describe en redes sociales pudo registrarse en evidencia, pero tampoco se encontró algo.

Se buscó a la persona que reportó en redes los hechos, que presuntamente es la esposa del afectado, pero ésta persona rechazó dar más detalles del suceso.

El Director de Seguridad indicó que según la cantidad del hurto fue de 12 a 14 mil pesos, pero en ningún cajero automático se otorga esa cantidad al usuario, a menos que haya sido a más de un banco donde acudió la persona.

Pero además, destacó que según los archivos de la policía, la mujer que reporta el robo a través de Facebook tiene un robo ocurrido hace dos años en un negocio, y eran detalles igual de confusos que el de hoy.