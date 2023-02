Sin recurso IMSS para dar prótesis

Personas con derecho a una prótesis de pies y piernas están sufriendo ya que el presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social fue raquítico en 2022 para surtir las extensiones artificiales y en este año están a la espera de que se apruebe el nuevo presupuesto.

Esto lo dio a conocer Eleazar Castellanos, quien por muchos años ha abogado por los derechos de las personas con capacidades diferentes y quien perdió una pierna y un brazo tras sufrir una descarga eléctrica.

"El año pasado el presupuesto fue prácticamente nada, fueron 700 mil pesos para próstesis en Coahuila, una prótesis cuesta alrededor de 40 mil pesos, yo estuve en la lista del 2022 y no se pudo surtir y ahorita es momento que no tenemos presupuesto asignado para el IMSS, es algo terrible para quienes lo necesitan".

Comentó que esta falta de presupuesto también lo están pasando otros derechohabientes del Seguro Social como es la falta de medicamentos oncológicos y más, y las personas con discapacidad dependen de ella para su vida diaria, para trabajar, estudiar y más actividades.

Señaló que no tienen con quien quejarse aunque se ha intentado y no hay algo que puedan hacer para ser escuchados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, las personas no alcanzan para ser atendidas de la forma adecuada ante la institución que fue creada para velar por su salud.

"El proveedor me dijo que no había dinero y que tenía que esperar, pero ya pasó un año y sigue igual la cosa, uno tiene que estar al pendiente y otra, no depender del IMSS, buscaré opciones en Estados Unidos donde me pueden donar una pero me tengo que trasladar hasta allá".