Sin recursos Napo para derrocar el Democrático

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó como improcedente el recurso de revisión que metió el Sindicato Minero sobre el laudo que se emitió el pasado 11 de julio, al considerar que no se violaron los derechos y se mantiene el fallo del Tribunal en materia laboral.

El Sindicato Minero perdió su último recurso en la pelea en contra del Sindicato Nacional Democrático, con lo que se mantiene el registro, tomas de nota y la representación legal del sindicato.

Napoleón Gómez Urrutia presentó un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación máximo órgano de justicia, al no estar de acuerdo con el fallo del Décimo Séptimo Tribunal en materia de trabajo, en el que se reconoce la legalidad del Sindicato Democrático.

Y es que el Sindicato Minero ha luchado por la vía legal para echar abajo el registro del sindicato que dirige Ismael Leija Escalante, con la intensión de mantener los contratos colectivos de las secciones 147, 288 y 293, que perdió en los recuentos que se llevaron a cabo con los trabajadores.

Como se recordará el pasado 28 de noviembre, a un día de que dejara el cargo el pasado Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se anuló el registro de este sindicato, sin embargo el pasado 11 de julio del 2019 un órgano colegiado reestableció los derechos al organismo sindical.

Con la resolución de la Segunda Sala de la SCJN se concluye este proceso, al ser esté el último recurso con el que contaba el Sindicato Minero y el cual fue rechazado, ya que no se contaba con elementos para determinar que se hubieran violado los derechos como lo alegaba Gómez Urrutia.

"La Suprema Corte estableció que es improcedente y no se viola ninguna garantía como dice el Sindicato Minero, su demanda es improcedente, entonces nos vuelven a ratificar y dar la razón, ya no queda otra estancia, la Suprema Corte de Justicia es el último recurso que quedaba".

Con esto se concluye el proceso y el Sindicato Nacional Democrático continuará con el trabajo para consolidar al sindicato y que la Secretaría del Trabajo agilice los recuentos que se tienen pendientes en la región Carbonífera.

De la misma manera se procederá en contra de los trabajadores que siguen causando divisionismo y que irrumpieron de manera ilegal el pasado 16 de octubre en la Sección 288.