Sin recursos para el Aula de Seminarios

Debido a los recortes del gobierno federal por tercer año consecutivo, será difícil generar ingresos en el Aula de Seminarios de la Unidad Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, se requiere del mantenimiento de las áreas verdes, aires acondicionados y de las mil 700 lámparas.

El coordinador Luis Carlos Talamantes Arredondo indicó que aunque no están en "la lona", pero no alcanzan a hacer actividades, proyectos y cubrir las necesidades de las escuelas y facultades. El recorte que les dieron no alcanza ni la inflación y la Unidad Norte se verá gravemente afectada.

Sin embargo es la Sala de Seminarios necesita de mayor recurso que las escuelas y facultades, las cuales ayudan cooperando con los recursos para el mantenimiento y la coordinación pone el personal, cuando antes cada una se encargaba de sus propios montos.

Aunque no dio número exactos, señaló que lo más crítico es darle mantenimiento a los aires acondicionados, áreas verdes y las unidades en que se divide la instalación, además del alumbrado y las mil 700 lámparas.

"No estamos en quiebra pero los recursos están muy limitados, ahora nos pusieron a trabajar en buscar cómo hacer los recursos y tratar de solventar las deficiencias que se tiene, de algun lado los tenemos que sacar y mover".