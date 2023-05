Sin respuesta por daños a florería

MONCLOVA., COAHUILA.-Sin recibir ninguna respuesta por parte de las autoridades sobre los responsables de los destrozos generados a su florería durante el enfrentamientos de los miembros del sindicato minero y democrático en Monclova, la propietaria de la Florería Bethkokó se mostró molesta ante la apatía de las autoridades quienes no han ni siquiera integrado la carpeta de investigación de este caso.

Con gastos que ascienden a más de 18 mil 700 tan solo en los 5 ventanales que fueron quebrados, Gladys Hernández Castillo dijo que por un tiempo su florería va a tener que mantenerse "Parchadita" pues aunque como emprendedores nada tenían que ver con el conflicto obrero, su negocio sufrió severos daños que nadie ha querido cubrir.

Dijo que aunque luego de los enfrentamientos acudió al Ministerio Público a levantar una demanda, al acudir se dio cuenta que ni siquiera han integrado la carpeta de investigación, por lo que el apoyo que ha recibido ha sido nulo por parte de las dependencias así como de la Cámara de Comercio y de los responsables de este hecho.

No se vale que nosotros como dueños tengamos que pagar los "platos rotos" luego de la lamentable situación, resulta que en el Ministerio Público ni la carpeta estaba integrada y para terminar acudimos a la Cámara de Comercio donde tenían el nombre de mi negocio entre quienes recibirían un apoyo y aun así me lo negaron por no ser socio de la cámara.

Mencionó que las autoridades la citaron para el próximo viernes, fecha en que espera le resuelvan la situación, de lo contrario buscará un abogado para que le lleve el caso y se castigue a quien resulte responsable.

"Estoy muy molesta porque no se ha realizado la investigación, nosotros tenemos cámaras de seguridad al exterior de todo mi negocio y se puede observar en los videos quien daño mi negocio y otros más de la Zona Centro por lo que espero que la autoridad actué, ya que estamos desamparados al no acercarse tampoco miembros de los sindicatos que causaron los daños.