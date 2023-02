"Sindicato no es culpable de crisis"

El Sindicato Nacional Democrático no es el responsable de la situación que existe en Altos Hornos de México, sino la empresa, por lo que no permitirán que los trabajadores culpen de todo lo que sucede al sindicato, por lo que exigen se resuelvan los problemas y cumplan con los pagos de los trabajadores.

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante señaló que en el movimiento que se realizó el pasado lunes se trató de responsabilizar al sindicato por la situación que existe en la empresa, la falta de pagos, el retrasos, cuando es un tema ajeno al sindicato.

Este es un tema que tratan de aprovechar algunos disidentes para "llevar agua a su molino", lo que se vio en la reunión de este lunes en donde se buscó que se desconociera al sindicato, en un acto sin legalidad.

"Me canse que los trabajadores estén viendo al sindicato como culpable, si alguien tiene la culpa es la empresa, si alguien no tiene dinero, es la empresa, si alguien gasta el dinero que no es de ella, es la empresa y ya no vamos a tolerar todo este tipo de situaciones, que arregle sus broncas la empresa, porque como es posible que los trabajadores estén batallando", dijo el dirigente sindical.

Señaló que no son los directivos, sino la gente que mueve y toma las decisiones en cuanto a la empresa, que son los que deben solucionar el problema.

Mencionó que ya son semanas en las que se dice que pronto se concretará la inversión para la empresa, sin embargo urge que esto se defina cuánto antes para que la empresa retome su producción, que se hagan los movimientos que se tengan que hacer para que reiniciar con la producción en la empresa

Leija Escalante señaló que los movimientos como el de este lunes, no tienen ninguna validez y únicamente afectan las gestiones que se han realizado como sindicato para exigir el pago del premio, el ahorro y el transporte.

Además ahuyentan las inversiones que puedan llegar a la región y que permitan destrabar el conflicto de la empresa, que urge que se resuelva.