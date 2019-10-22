Situación de AHMSA pega a transportistas

La situación de Ahmsa sigue causando estragos a empresarios de la región, tal es el caso de los transportistas que a consecuencia de la baja productividad de Altos Hornos han registrado una disminución en los fletes y por lo tanto en los pagos.

Gerardo Bortoni González, Presidente de Canacar dio a conocer que han llegado a un nivel muy bajo de fletes provenientes de Ahmsa, a raíz de que bajo la producción de 330 toneladas mensuales a 260 para ajustar la producción a los pedidos.

Dijo que a consecuencia de la baja productividad en la empresa los transportistas tiene menos trabajo, al no realizar fletes o servicios hay semanas que no cobran o que cobran muy poco y tiene que administrar el recurso de los siguientes 15 días para balancear.

Señaló que los primeros 15 días del mes prácticamente no tienen fletes o realizan muy pocos, aunque históricamente estos días es de menos fletes ahora se ve una baja mucho más considerable, anteriormente era de un 30 por ciento los primeros días y un 70 la segunda quincena, ahora durante la primera es de apenas un 10 por ciento y el 90 al final.

Destacó que la falta del recurso en tiempo les sigue afectando, los pagos se retrasan o pagan otros proveedores, principalmente han visto a quienes ya tenían meses sin pagar que son los que reciben pagos.

Resaltó la necesidad de que la región cuente con mayor cantidad de empresas para diversificar y no se dependa de Altos Hornos, además de que se entienda el concepto de fusión o equipo entre empresas y empleados que deben trabajar en la misma dirección porque los empresarios no pueden hacer nada sin los trabajadores y sin empresa no hay trabajo.