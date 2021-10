Sobrevive locutor al COVID-19 y llama a la población a continuar con las medidas

Tras la dura experiencia de contagiarse de COVID-19 y contra todo pronóstico, Pablo, sobrevivió y egresó del Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova con una nueva perspectiva de vida y mensaje de optimismo que todos los días comparte con su audiencia, en el noticiero de radio que conduce.

Tiene 64 años, es conductor de noticias, cuenta con una trayectoria de casi medio siglo en los medios de comunicación y hace meses ingresó con su esposa a Urgencias de la Torre B del HGZ No. 7, al presentar baja saturación de oxígeno, hipertensión, altos niveles de glucosa en la sangre y sobrepeso.

Por recomendación de su médico, buscó el apoyo del IMSS para atenderse y desde su llegada constató la entrega, esfuerzo y dedicación del equipo multidisciplinario del área COVID-19.

Reveló que fue testigo de la mejoría de muchos pacientes, del deceso de otros y aunque pudo desanimarse o sentir miedo, optó por mantener una buena actitud.

Estar acompañado de su esposa Elizabeth, quien enfermó al mismo tiempo, su fe en Dios y las ganas de volver a ver a sus hijos, lo mantuvieron “al pie del cañón” y dispuesto a colaborar con el equipo médico que estuvo a cargo.

Por sus comorbilidades sabía que su vida corría peligro, pero nunca se rindió.

Pablo indicó que los médicos eran muy humanitarios, respetuosos y amables, incluso por video llamada comunicaban a los pacientes con sus familiares.

Reconoció también al personal de nutrición y enfermería, que siempre les brindaban palabras de aliento.

“Un día les pregunté por qué me daban doble gelatina y me respondieron que me la enviaba mi esposa que estaba en otra sala”, manifestó con emoción.

Aunque su estancia fue de poco más de una semana, recuerda su egreso como un evento muy feliz.

Llama internista a cuidarse

“Recordamos a Pablo porque siempre fue muy positivo”, expresó el especialista en medicina interna, Carlos Salvador García Fernández, quien exhortó a la gente a seguir protegiéndose contra el SARS-CoV-2.

Con el objetivo de evitar contagios, el doctor Carlos Salvador García Fernández pidió a la comunidad que mantenga el uso de cubrebocas, sana distancia, estornudo de etiqueta y lavado constante de manos porque la enfermedad, expuso, “llegó para quedarse”.

Recalcó que aunque el virus afecta a toda la población, no debe de olvidarse que quienes padecen enfermedades como hipertensión, diabetes u obesidad son vulnerables y deben cuidarse más, a pesar de que hayan sido vacunados.

“La pandemia no ha terminado”

Tras poco más de una semana en el hospital, Pablo terminó de recuperarse en su casa. Por más de un mes dependió de un tanque de oxígeno y aunque el COVID-19 no “apagó” su voz, reconoce que le generó secuelas: “yo que era el ‘Rey del Perifoneo’, ya no soy el mismo, pero sigo de pie”.

Desde su casa, donde transmite cada mañana su noticiario, agradeció al Seguro Social por la atención que le brindaron y recomendó buscar ayuda en el Instituto en caso de presentar síntomas.

“Agradezco al IMSS y a sus doctores por todas sus atenciones”, finalizó.