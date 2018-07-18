Solicita ayuda para su prótesis

Un problema congénito ocasionó que la señora Laura Guadalupe Gutiérrez Flores perdiera su pierda izquierda, limitando las actividades que realiza, a pesar de ello y con su fuerza de voluntad sale adelante, utilizando una prótesis que se encuentra en pésimas condiciones y que más que un beneficio le ocasiona daños a su salud.

Vecina de la colonia Praderas del Sur, con su domicilio en la calle Villa Latina 519, Laura trata de apoyar a su familia, a su esposo que se dedica a la construcción y sus dos hijos, por lo que durante muchos años trabajo vendiendo tortillas de harina.

La señora Laura pide apoyo a la comunidad para obtener la prótesis que requiere.

Señaló que desde hace años consiguió una prótesis para poder caminar, la cual está hecha de un material demasiado pesado, pero además ya comenzó a quebrarse por lo que le es imposible moverse.

Desde hace dos semanas se encuentra en su casa, sin poder salir, ya que no puede caminar porque la prótesis le lastima y no se puede sostener, por lo que dejó de trabajar y apoyar a su familia.

Comentó que debido a su situación económica no ha podido adquirir una prótesis adecuada ya que estas tienen un valor de 25 a 30 mil pesos, y le han regalado algunas, pero no son de su medida y no funcionan de manera adecuada.

Laura Gutiérrez pidió el apoyo a la comunidad para poder obtener una prótesis adecuada y continuar con sus actividades, sacando adelante a sus dos hijos de 17 y 16 años y apoyar a su esposo, señalando que cuenta con muchas ganas y deseos de seguir adelante, por lo que las personas que lo deseen la pueden contactar al teléfono 8661367921.