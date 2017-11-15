Solicita SEP psicólogo para alumnos adictos

La Secretaría de Educación solicitará a la Secretaría de Salud apoyo psicológico para estudiantes que tengan adicciones a las drogas, esto para prevenir que la problemática que ataca principalmente a los adolescentes que cursan a la secundaria.

Luego de haberse detectado a tres alumnos de la Secundaria Ildefonso Fuentes en el municipio de Castaños fumando marihuana dentro de las aulas del plantel, las autoridades educativas dijeron que es una situación de alarma que requiere toda la atención.

El subdirector de Servicios Educativos Félix Alejandro Rodríguez Ramos mencionó que se analizará la situación para proceder, pues hasta el momento los directivos del plantel no han dado a conocer el caso que involucra a tres alumnos.

Negó que sean reincidentes los casos de adolescentes con problemas de drogadicción y aseguró que no se van a esconder las situaciones, al contrario se enfrentarán para erradicarlas.

“No esconderlo es lo importante, pues lejos de hacer un beneficio al joven pueden ocasionarle un prejuicio, se verá el problema con el área municipal, quien debe de tener el expediente respecto a la secundaria y los alumnos drogadictos”.

Reconoció que hace falta el apuntar los reflectores a estas instituciones educativas, donde hay falta de cumplimiento de normas y reglas.

“La juventud es una atención constante porque es la edad temeraria donde los alumnos no miden riesgos, el esfuerzo que hagamos entre padres y maestros en beneficio del alumno se va a reflejar”.