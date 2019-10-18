Solicita sindicato blinden el Estado

Ante la posibilidad de que el Sindicato Minero traiga gente de otros estados para continuar con la desestabilización social, el Secretario General de la Sección 147 hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que blinden al estado e impida el acceso de estas personas.

Tras manifestarse en contra de la violencia, Gerardo Mireles Castillo señaló que existe la posibilidad de que el Sindicato Minero convoque a las secciones que se tienen en otros estados, para que arriben a la entidad.

Gerardo Mireles Castillo, Secretario General de la Sección 147.

El líder sindical mencionó que Napoleón Gómez Urrutia se ha caracterizado por buscar la desestabilización laboral, por lo que desde que regresó a México se han presentado una serie de conflictos y enfrentamientos sindicales.

Hace apenas unos meses se dio un enfrentamiento entre trabajadores de Cananea, Sonora, donde estuvo presente gente del Comité Nacional del Sindicato Minero y trabajadores de otras partes del país.

“Lo conflictos laborales iniciaron desde la llegada de este personaje, (Napoleón) que no fue electo por nadie, y que se aprovecha de su fuero para generar conflictos, nosotros tratamos de mantener la paz, pero esta persona se maneja diferente, trayendo porros de otros estados para violentar”

Señaló que no desean que esta situación se replique en la entidad y se desate la violencia, por lo que pidió al Gobierno Federal que se ponga atención ante estos hechos e impidan que llegue gente con la intensión de desestabilizar.

No dudo que el conflicto que se desató en la Sección 288 se ordenó desde la Ciudad de México, por Napoleón Gómez Urrutia, quien se la pasa con su vida de lujos, mientras que los trabajadores arriesgan su vida.

“Sabemos que hay lugares donde ha hecho mucho daño, no nos vayamos muy lejos, en Pasta de Conchos donde abandonó a los mineros, la gente de Teksid que ahí los tiene a los corridos y no hace nada por ellos y los únicos que sufren son ellos y su familia, mientras que a este señor no le afecta nada”, comentó.