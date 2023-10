Solicitan no afectar a obreros en operativos

Representantes de los trabajadores de Altos Hornos de México piden al Gobierno del Estado, que no se afecte a los obreros con los operativos que se realizarán para detectar vehículos con placas vencidas, esto debido a la situación a la que se enfrentan desde hace meses por la falta de pagos.

Luego de que se diera a conocer la implementación de operativos por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado, el Secretario General de la Sección 288, Francisco Ríos Treviño señaló que se buscará un acercamiento con los representantes del estado para que se apoye a los trabajadores.

Señaló que están de acuerdo en que se implementen ese tipo de medidas para mantener el registro de las unidades que circulan en el estado como parte de la estrategia de seguridad, sin embargo la situación de los trabajadores de AHMSA es delicada en estos momentos por la situación que enfrenta la empresa.

Reconoció que es un compromiso el cumplir con el pago de derechos de control vehicular y el cambio de placas, pero los trabajadores se han visto en problemas por la falta de pago, por lo que muchos de ellos no han realizado el trámite, incluso muchos de ellos han tenido que vender sus vehículos.

"No nos hacemos fuera de la razón, sabemos que tenemos que cumplir con eso, es una obligación nuestra, pero las condiciones que estamos pasando no se puede, pediremos al Estado que nos apoyen, como lo han hecho en otras cosas y den alguna prórroga para que el trabajador no se vea afectado", indicó.