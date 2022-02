Solicitan no aplazar audiencia la de 288

Trabajadores de la Sección 288 ya no quieren que se dé más tiempo y exigen se resuelva el tema del desfalco de la tesorería, a poco menos de tres meses de que se tenga que realizar el pago de prohuelga.

Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, señaló que existe inconformidad entre los trabajadores ante el retraso de la audiencia de los implicados en el desfalco y que no se haya definido el caso.

Indicó que ni los trabajadores, ni ellos como sindicato no quieren solicitar otro préstamo, ya que los préstamos o créditos generan intereses y no tienen qué estar pagando por algo que no deben.

"Se acerca la fecha para el pago de los trabajadores, por lo que existe incertidumbre, porque le toca la bolsa a los trabajadores y ahí hay problema, no queremos se desborde la pasión, la gente es canija, ya ni yo esto de acuerdo en estar deteniendo (a los trabajadores) porque no se vale".

Mencionó que existe molestia entre los obreros, porque los tres ex funcionarios están como si nada, cuando los obreros se están viendo afectados por el faltante de los 7.4 millones de pesos del fondo de prohuelga.

Leija Escalante indicó que como sindicato se firmó el Pacto de Paz Laboral con el Gobierno del Estado, pero el pacto conlleva muchas cosas y los trabajadores de la Sección 288 no están de acuerdo como se están dando las cosas.

El representante sindical señaló que serán los obreros quienes tomen la decisión de lo que se va a hacer, porque son ellos quienes exigen que se regrese el dinero, y no es una instrucción que venga del Comité Ejecutivo Nacional.