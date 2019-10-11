Solicitan una nueva clínica del ISSSTE

Los maestros pensionados del ISSSTE solicitaron otra clínica en Monclova al presidente Andrés Manuel López Obrador para atender a más de 700 personas, el presidente Andrés Manuel hizo un compromiso con ellos para que el director nacional acuda en noviembre a supervisar las instalaciones.

"El presidente se comprometió a mejorarla y el director estatal vendrá en noviembre", Mercedes Silvia Luna.

Mercedes Silvia Luna, presidenta de La Organización Defensa Democrática de Pensionados y Eméritos de la SEP, comentó que se necesita instalaciones nuevas para atender a la región centro. El director del ISSSTE Luis Antonio Ramírez Pineda, quedó de acudir en noviembre luego de terminar con la clínica de Piedras Negras.

“Con las enfermedades que se tienen de los pensionados y jubilados la clínica está obsoleta, requerimos otra, sabemos que el cuarto de máquinas está por colapsar y caer, no hay espacio para tecnología de punta y no tenemos un área de cuidados intensivos”.

Por lo pronto, el director nacional gestionará que se rehabiliten las áreas más necesitadas y los pensionados no quitarán el dedo del renglón para tener una nueva clínica. Cada mes mantienen reunión con la directora del instituto en Monclova, Roxana Peart Cuevas, quien acepta que no tienen las condiciones de una clínica de primer nivel.

“Está muy mal la clínica, no llegan los recursos como debieran y el compromiso del presidente es que todos tengamos un servicio médico de calidad, creemos que empezará en este rubro y tenemos esperanzas que se lleven a cabo”.