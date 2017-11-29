Solicitará licencia regidor Andrade

Eduardo García Andrade se suma a la lista de funcionarios municipales que pedirán licencia este mes de diciembre, con la esperanza de participar en el proceso electoral y contender por algún cargo, por lo que a más tardar el 16 de ese mes presentará su renuncia.

Ya son varios los funcionarios de elección popular que han manifestado el interés de pedir licencia, como el caso del regidor Baltazar Cisneros y el mismo Alcalde, quienes señalaron que se separarán del cargo antes de concluir la administración.

El Regidor de Fomento Económico mencionó que ya prepara su solicitud y oficialmente lo presentará al cabildo posterior al 16 de diciembre, para cumplir con los tiempos que marca el Instituto Electoral.

Señaló que aún no considera participar por algún cargo, sin embargo dijo que es necesario realizar este procedimiento en caso de que exista alguna oportunidad de contender durante el proceso.

“Presentaré mi renuncia por si acaso hay alguna oportunidad o algo, pero en caso de que así sea, tengo que pedir licencia para estar disponible, porque de lo contrario me descarto automáticamente” indicó.

Además del alcalde y los regidores existen comentarios de algunos directores que buscarán participar en la elección, pero de acuerdo a la ley, únicamente los funcionarios de elección popular están obligados a separarse del cargo.

Por su parte, el Secretario del Ayuntamiento, Horacio de Hoyos mencionó que hasta el momento nadie ha pedido licencia, pero de acuerdo al Instituto Electoral aquellos que tengan aspiraciones políticas tienen hasta el 19 de diciembre para solicitar su renuncia y que esta se apruebe por el cabildo.

“Oficialmente no tenemos ninguna solicitud hasta este momento, yo creo que el hecho de que alguna persona dentro de sus derechos tenga una aspiración, es muy válido y cada uno lo determinará en su momento”, concluyó.