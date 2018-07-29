Solo como ‘emergencia’ pastilla del día siguiente; No se debe abusar

La denominada “Píldora de emergencia”, o “Pastilla del día siguiente” es un medicamento que se puede adquirir sin receta en la farmacia, y a pesar de los efectos secundarios y riesgos que presenta no ha sido retirado del mercado.

En entrevista con el doctor Jesús Enrique Leija, responsable de Salud Productiva, informó que todos los métodos anticonceptivos deben de ser de acceso libre a la población, sin embargo deberán utilizarlo como su nombre lo marca “emergencia” y que solo podrán tomar dos pastillas anualmente, pues es un método que pone en riesgo a la paciente.

“El hecho de usarlo constantemente, que la mujer no tenga un ciclo constante no sabemos en qué momento pueda ovular y por consiguiente puede inclusive llegar al embarazo y embarazarse sin saber que lo está y seguir usando este método la pone en riesgo”, mencionó.

Destacó que la pastilla de emergencia puede acarrear severos problemas en mujeres, si bien la píldora te protege de un embarazo, pero dado los encuentros ocasionales con múltiples parejas puede acarrear alguna enfermedad de trasmisión sexual.

Los efectos de abusar de este tipo de medicamento van desde el desequilibrio de la regla, sangrados abundantes, datos propios del embarazo, dolores de cabeza, náuseas, vómitos.

“Se deberá de espaciar el mayor tiempo posible el uso del anticonceptivo, dada la concentración de hormonas, los efectos que produce un desequilibrio hormonal y a la larga su ciclo menstrual perderá su regularidad y puede perder efectividad”, mencionó.

Reconoció que actualmente este método de emergencia es utilizado frecuentemente por mujeres tanto jovencitas como adultas, sin embargo es un método de “emergencia”, finalizó.