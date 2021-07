Solo era revisión vehicular

Coahuila

Pero el conductor del auto se puso en evidencia y al huir de la policía emitió detonaciones de arma de fuego.

En una revisión el tripulante intentó huir y se inició la persecución.

En un despliegue operativo ordinario que realiza la Agencia de Investigación Criminal advierten la presencia de un vehículo el cual al acercarse el tripulante pretende huir, es seguido por elementos y se inició una persecución.

Así lo explicó Rodrigo Chairez Zamora, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, cuidando las medidas de seguridad para no poner en riesgo a la población civil, el vehículo coaliciona con un objeto fijo a raíz de esto se presenta detonaciones hacia los elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

Rodrigo Chairez mencionó que en la dinámica se logró asegurar al vehículo y a la persona, y que, con los primeros datos obtenidos, no se advierte que se trate de algún grupo delincuencial, no se trata de un enfrentamiento.

No pasa a mayor, no hay personas civiles lesionadas, sobre esto se inicia una carpeta de investigación, no se trata de un asunto relacionado con tráfico o consumo de drogas, la población puede estar tranquila, hay presencia de corporaciones en la calle, esto es respuesta a actividades de seguridad que se dan en la localidad.