Solo mentiras dijeron a obreros

"Solo mentiras se dijeron a los trabajadores" mencionó Ismael Leija Escalante, luego de la asamblea realizada la tarde de este lunes en el recinto de la Sección 147, en donde dijo que cualquier acuerdo que se haya tomado no tiene ninguna validez.

Luego de la información que se dio, en el cual se señala al Secretario General del Sindicato Nacional Democrático como el responsable de que Altos Hornos de México no se reactive, el dirigente sindical señaló que sólo se trata de engañar a la gente, ya que todos quieren que se reactive la empresa.

Indicó que es falso que no ha tenido contacto con el Conciliador del Concurso Mercantil, con quien se ha reunido en cinco ocasiones, así como las peticiones que se hizo, en donde dijo que no tiene porque pedir que se condonen los impuestos a Alonso Ancira, y menos que se afecte a los trabajadores.

Señaló que el objetivo de este grupo era engañar a los trabajadores, y la asamblea se dio con otro fin, que de nueva cuenta era desconocer al sindicato.

Indicó que los acuerdos tomados en la reunión no tienen ninguna validez, no tiene ninguna implicación, porque los trabajadores saben quienes son los representantes sindicales, luego de una lucha de más de 15 años.

Dijo que se quiso utilizar la misma estrategia que en Hércules, desconocer el sindicato y nombrar a una comisión de trabajadores, pero a pesar que esto se hizo en la Sección 265, no ha logrado nada, no ha tenido ningún avance, porque la situación no depende de los sindicatos, sino del juez.