“Solo queremos nos deje trabajar"

“No estamos pidiendo que se rescate AHMSA, únicamente pedimos que nos dejen trabajar y no se siga atacando a la empresa”, así lo señaló el Secretario General de la Sección 288 ante los comentarios emitidos por el Presidente de la República, donde agregó que existe mucha saña hacia la entidad.

Después de que el pasado martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó dentro de su conferencia mañanera, en donde dijo que no se rescataría a Altos Hornos de México, porque se está rescatando al pueblo mexicano, Francisco Ríos Treviño, dijo que no se está pidiendo el rescate de la empresa, sólo que se les deje trabajar.

Comentó que desde el inicio de la administración federal se ha visto una fuerte represión en contra de la empresa, con acciones que pusieron en riesgo miles de fuentes de empleo e incluso llevó al cierre de MICARE.

Indicó que el Presidente de la República “no se tentó el alma”, al tomar acciones con la cancelación del contrato de la empresa con CFE, lo que ocasionó el cierre de la empresa en la región Carbonífera, lo que llevó al despido de cientos de trabajadores de la sección 293, lo que tuvo un impacto negativo en la comunidad.

El Gobierno Federal señala que está rescatando al pueblo mexicano, pero no vio por la gente por los trabajadores que se quedaron sin sustento, así como tampoco le importa el riesgo que existe en Monclova, en caso de que la situación de Altos Hornos de México se complique.

Ríos Treviño dijo que es una doble moral la del Presidente, quien al inicio de su gestión condonó la deuda de más de 11 mil millones de pesos a más de 600 mil tabasqueños, en una forma de apoyar a la comunidad, pero no toma acciones para mantener la estabilidad económica y social en Monclova.

Reiteró que en ningún momento se pidió al Gobierno Federal que se rescate la empresa, solamente se pide que se deje trabajar a la empresa y no se tomen este tipo de acciones que ponen en riesgo su producción.