Sólo Síndico puede vender AHMSA

Las acciones de Altos Hornos de México no pueden ser vendidas, ni traspasadas, si no se cuenta con la autorización del Síndico, de acuerdo a la sentencia de quiebra que se dio el pasado 30 de enero.

Luego del anuncio que se dio del acuerdo del firmado por accionistas de Grupo Acerero del Norte para el traspaso de la mayoría de las acciones de Altos Hornos a inversionistas extranjeros, la Juez encargada del proceso de quiebra mencionó que no se puede llevar a cabo este tipo de acciones sin autorización del Síndico.

Mónica Rodríguez Alvarado, Juez Interina del Juzgado Primero Civil Primera Instancia con sede Monclova, mencionó que la empresa está impedida para suscribir este tipo de acuerdos.

Señaló que cualquier procedimiento que se realice deberá ser a través del Síndico que ya fue designado y su delegado, Oscar Fernández Prado, como se ordena en la sentencia que se pronunció el 30 de enero, en que se retira de la administración al "comerciante fallido" y los movimientos se deben hacer a través del Síndico.

La Juez encargada del caso desconoce el traspaso de acciones que informó la empresa a la Bolsa Mexicana de Valores, pero señaló que en el tema de AHMSA no se puede concretar ninguna venta sin autorización del Síndico, quien a su vez tiene la obligación de notificar al juzgado.

"Cualquier negociación que sea tendiente a la venta de la empresa, tiene que ser a través del Sindico, si no, no se puede realizar, desconocemos como esté conformado el Grupo o si se hayan vendido otras acciones de otras empresas, lo que respecta a AHMSA no es posible porque tienen que ser a través del Sindico necesariamente", indicó.

Mencionó que el Sindico realiza algunas gestiones en torno a la empresa, como el caso de CFE, entre otras, y se espera que en el transcursos de esta semana se de posesión ante la empresa.