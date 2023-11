Solo van dos horas a la Monclova 400

Asisten a clases presenciales solo dos horas al día, alumnos de la Escuela Primaria Monclova 400, aun cuando ya se tiene el Transformador y el poste de energía eléctrica, aún falta un recurso que supera los 30 mil pesos para poder habilitar el servicio de luz.

La falta de recursos imposibilita a alumnos de la escuela primaria Monclova 400 regresar con normalidad a sus clases, aun cuando el pasado 6 de septiembre decidieron tomar la escuela y permanecer en línea durante los siguientes dos meses, ya es imposible continuar de esta manera por lo que han decidido acudir de 8 de la mañana a 10:30 de la mañana para aprovechar las clases.

"Se habla de un gasto más alto de aproximadamente 35 mil pesos, ya se tiene el trasformador pero señalan que se tiene que colocar otro afuera, y ya no contamos con recursos, estaremos viendo la opción de solicitar al alcalde Mario Dávila para ver si nos pudiera ayudar" mencionó madre de familia.

Informaron que probablemente terminarán el año de esta manera acudiendo solamente dos horas a la escuela y será al año próximo cuando gestionen de nueva cuenta.

"No tenemos otra solución, o es en línea que a muchos alumnos no les funciona o los padres no pueden atenderlos por eso se ha tomado la decisión de acudir dos horas" finalizó.