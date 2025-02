"Son unos .." Slim insulta a ganadores del nobel de Economía

El presidente de Grupo Carso, Carlos Slim Helú, descargó en contra de los ganadores del premio Nobel de Economía de 2024, James A. Robinson, Daron Acemoglu y Simon Johnson, los cuales acusaron al magnate mexicano de conseguir su fortuna por medio de "cuates".

Carlos Slim llamó imbéciles a los ganadores del Nobel de economía del 2024, pues estos acusaron a Slim de conseguir so fortuna gracias en el "capitalismo de cuates" tal y como se escribió en su libro Por qué fracasan los países.

Además, este señalo que los ganadores del premio nunca han tenido las experiencias de ser empresarios.

“Son unos imbéciles ponen las cosas sin saber que escriben. No, nosotros ya le mandamos un estudio completo y ya no lo ponen, quedaron de ya no ponerlo, ya lo quitaron de (la versión) online”, dijo.





Aseguró que “esos premios nobel y esos estudiosos de la economía y de la empresa nunca han hecho empresa, como decía Lorenzo Servitje nunca han pagado una nómina”.

En el mismo espacio, el multimillonario mexicano hizo un recuento de lo significativo y la relevancia que tiene Grupo Carso; que se fundó en 1966, con poco más de 90 mil 533 empleados. Ahora sumando más de 359 mil empleados, con operaciones en 49 países de Latinoamérica y Europa.