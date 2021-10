¡Sopas! Adiós Maruchan

Las sopas instantáneas son una opción fácil y económica para aquellas personas que están cortas de tiempo para cocinar o comer algo más saludable, "Lo primero que hay que aclarar es que las cosas nos hacen daño dependiendo la cantidad y frecuencia con las que las comemos", señaló la nutrióloga Karina Barrón.

Desde el pasado viernes hay una gran incertidumbre debido a que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encontró que las sopas instantáneas tienen un alto contenido de sodio, alto nivel calórico y muy bajo aporte nutrimental, por lo que algunas de estas pueden ser retiradas del mercado en México.

Ante esta situación, el tema se volvió uno de los más tocados en redes sociales, los memes no se hicieron esperar en los que los mexicanos defendían este producto, las compras de pánico tampoco faltaron, pues en varios centros comerciales de la ciudad, este producto estaba por agotarse, sobre todo las de la marca Maruchan.

Existen muchos rumores relacionado a que su consumo causa cáncer, ante esto la experta en nutrición señaló que sí se sabe equilibrar no harán daño.

"No es que produzca cáncer pero comer estos alimentos es uno de los factores que genera esta enfermedad pero aunado a otros productos más, no recae la responsabilidad a una sola cosas, como cuando la ONU declaró que el exceso de carne ocasionaba cáncer, pero es el exceso aunado al sedentarismo", comentó.

Indicó que este tipo de alimentos son carbohidratos y el exceso de esto repercute en altos niveles de glucosa, que traen problemas como la diabetes, resistencia en la insulina, presión arterial o hasta problemas en el riñón.

"Nos sacan de un apuro pero a veces por no invertir 5 o 10 minutos en la preparación de algo, nos saturamos en cosas malas, no pensamos en que le vamos a restar tiempo a nuestra vida porque vamos a batallar con enfermedades y medicamentos, hay que poner las cosas en una balanza porque al final va a surgir una diabetes, insuficiencia renal, hipertensión todo estos problemas de salud", comentó.

En México al día se consumen más de 4 millones de vasos, este producto ingresó al mercado nacional a principios de la década de 1990 y, a partir de entonces, su presencia se ha expandido al grado de estar disponible en cualquier establecimiento de abarrotes y autoservicio.

No sé está consciente de que sí se come con exceso, dentro del cuerpo se transforma en grasa, hay personas que dicen que no saben ¿por qué sudan tanto? ¿Por qué sale alto el colesterol o los triglicéridos? si no comen grasa, Karina Barrón comentó que incluso sean pastas o demás lo que se come en exceso, se hace grasa.

EL PLÁSTICO ES TÓXICO.

En instrucciones para su preparación indica que se debe calentar el agua, que se ponga a hervir y que se vacié la pasta a otro recipiente pero por rapidez en el mismo vaso se agrega el agua, luego al microondas y el daño es extra.

"El unicel o ese tipo de materiales, una vez que entra en contacto con el calor suelta sustancias tóxicas, el 95% de las personas lo consumen de esta forma, eso lo hace más dañino aún", comentó.

Comentó que muchas veces se teme a la tortilla o al pan, pero la tortilla de maíz es una buena fuente de calcio, solo hay que saber equilibrar la cantidad, el arroz integral, las papas que son cereales y proporcionan energía, además de pastas integrales que dan más beneficio que las de harina blanca, el elote directamente y el camote.

CREAR CONCIENCIA ENTRE LA POBLACIÓN.

El Gobierno Federal está haciendo algo por crear conciencia en la población, reatar este producto del mercado es una manera de prevenir, también se puede hablar sobre las etiquetas que por ley debe traer cada producto indicando azucares, grasas saturadas, sodio entre otros, las etiquetas son un buen apoyo para tomar decisiones rápidas.

"A muchos de los mexicanos no les gusta a leer, casi nadie revisa etiquetas, pero eso ayuda a tomar decisiones más rápidas y cuidarse a elegir productos menos etiquetados, en el caso de la sopa Maruchan no dejan de ser dañina, hay otros más dañinos, pero yo lo veo desde un punto de vista positivo, se empieza hacer algo, hay marcas más difíciles, pero por algo se empieza", comentó la nutrióloga.

Dijo que eso genera que la persona tenga menos disponible ciertas cosas a todos va a beneficiar, es como sí en el hogar no se tiene disponible el pan, las galletas, no se antojan porque no están, pero sí hubiera se antoja más.

"Vamos a tener menos cosas disponibles malas, no solo los alimentos son dañinos, como nutrióloga vería otros productos mágicos que son vendidos, que hacen más daño y que por alguna razón no se quitan de la disponibilidad del público", señaló.