Sorprende frente frío número cuatro a madres de familia, apuradas llevaron suéter a sus hijos para que no sufrieran las inclemencias del mal tiempo durante el resto de las clases, la dirección de Protección Civil informó que es el cuarto de 53 que llegarán y se deben tomar las precauciones necesarias con niños y adultos.

Llama Protección Civil a cuidar a los menores de edad y adultos mayores.

Aunque se dijo que el día de ayer llegaría el cuarto frente frío con vientos gélidos a comparación de los primeros, madres de familia no llevaron a sus hijos portando suéter y tuvieron que asistir durante la hora del recreo para llevárselos y que no se entumieran el resto de las clases.

Es el cuarto de 53 frentes fríos que llegarán del mes de octubre hasta mayo, el cual afectó gran parte del territorio nacional, dio a conocer el director Agustín Ramos. La temperatura para hoy sábado será de 22 máxima y mínima de 14 grados centígrados, para el domingo será de 29 máxima y 18 la mínima, estará parcialmente nublado.

Será hasta el miércoles 16 de octubre cuando habrá 50 por ciento de probabilidad de tormentas eléctricas aunque la temperatura se mantendrá en los 27 grados. Pidió el tener precauciones con los niños y adultos mayores, no dejarlos desprotegidos ahora y menos cuando la temporada invernal aún no inicia.