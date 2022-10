Sorteo Militar será el 13 de noviembre

Se avisa a los jóvenes de la clase 2004 y a los remisos que se registraron en este 2022, que el sorteo militar se llevará a cabo el 13 de noviembre a las 7:00 de la mañana en el auditorio municipal "Milo Martínez", deberán llevar la cartilla militar y aprendido su número de matrícula, y solo como una medida preventiva, deberán llevar cubre bocas.

La encargada de la Oficina de Reclutamiento Municipal, Dinorah Hernández Peña, dijo que antes del sorteo, los jóvenes y remisos deberán pasar a la oficina a su cargo, ubicada a un costado del auditorio "Milo Martínez", del 24 al 28 de octubre, en horario de oficina, porque les será entregado un folleto que deberán llenar con algunos datos.

Dijo que cada uno de los jóvenes, deberá entregar ese folleto el día del sorteo, porque será la constancia; la funcionaria dijo que es importante que no falten al sorteo, porque de no hacerlo, tendrán que hacer el servicio militar obligatoriamente, aún y cuando les haya tocado no hacerlo.

Dinorah Hernández, informó que este año, se registraron mil 500 jóvenes, a los que recomendó llegar antes de las 7:00 de la mañana, porque se pasará lista a los poco más de mil 500 jóvenes, que acudieron al registro hasta el 15 de octubre, para obtener la pre cartilla.

Recordó que los jóvenes a los que toque la bola blanca, deberán hacer su servicio militar, en las instalaciones del 105 batallón de infantería, a partir de enero del próximo año, por lo que reiteró su recomendación a los jóvenes de no faltar a este sorteo, que se llevará a cabo en todo el país.