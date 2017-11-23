¡Soy inocente!

Yo no hice eso, no le debo nada a nadie pero más adelante se va a aclarar” Dagoberto "T"

“Yo no hice eso, no le debo nada a nadie, pero más adelante se va a aclarar”, declaró Dagoberto “T” al concluir la audiencia donde fue vinculado a proceso por el homicidio de José Fidencio de 17 años, en hecho ocurrido en la avenida Las Torres. A las 12 del mediodía del miércoles, Dagoberto acompañado de su abogada compareció ante el juez Homero Salinas Rodríguez en el Centro de Justicia Penal para continuar con el proceso legal en su contra por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, al haber solicitado una prórroga de 144 horas. El agente del Ministerio Público, Josué Reyna dio a conocer que el asesinato ocurrió a las 11: 30 de la noche del pasado martes 14 de noviembre cuando la víctima caminaba por el camellón central de la avenida Las Torres cuando repentinamente un sujeto lo alcanza por la espalda y le dispara en la nuca con un arma nueve milímetros. El joven se desplomó prácticamente sin vida, mientras que el agresor huyó corriendo, pero quedando videograbado en una cámara de vigilancia. Dentro de los datos de prueba contra el acusado existen varios testimoniales, así como el video de una cámara de seguridad de un establecimiento cercano al lugar de los hechos donde se ve al joven caminando, cuando repentinamente lo alcanza otra persona que le dispara por la espalda y se da a la fuga caminando. Cuando el Juez cuestionó al acusado sobre las acusaciones en su contra, el “Dago” como es conocido solicitó la palabra sorprendiendo a todos los presentes, incluida a su propia defensa pues no estaba contemplado. “Yo no hice eso, pero voy a respetar el dictamen del juez, no le debo nada a nadie y sé que más adelante se van a aclarar las cosas”, declaró el acusado. Dagoberto fue detenido presuntamente por el delito de robo pasando algunas horas tras las rejas, sin embargo, minutos después de haber firmado su salida en la Agencia del Ministerio Público dos elementos de la Policía Investigadora complementaron una orden de aprehensión en su contra. “Cuando me detuvieron no opuse resistencia, me tuvieron detenido e incomunicado, no me dejaban hablar con nadie, me golpearon y no me dejaban comer, además me dijeron que me iban a acusar de homicidio y que era sicario”, reveló el detenido. Al escuchar la declaración del imputado, el Juez solicitó a la Fiscalía General del Estado activar el protocolo de Estambul e iniciar una investigación para determinar si hubo violaciones a los derechos humanos del detenido. “Yo no le debo nada a nadie, sé que más adelante se van a aclarar las cosas”, declaró Dagoberto, sin embargo, aseguró que existían datos de prueba suficientes para decretar el auto de vinculación a proceso contra el acusado por un período de cuatro meses donde tanto Agente del Ministerio Público como defensa deberán reunir pruebas que permitan determinar responsabilidades. Mientras tanto, el acusado permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Saltillo.