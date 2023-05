MONCLOVA., COAH.- A casi tres años del accidente que provocó la muerte del joven Ernesto Montelongo, su familia no ha obtenido justicia, pues las autoridades no han dado resultados de la investigación y Don Marcelino Montelongo, padre de Ernesto murió con el dolor en el corazón de no haber obtenido justicia para su hijo.

Rosa Irene Zavala González, madre de Ernesto dijo que el culpable sigue en las calles sin remordimiento alguno, ya que el 13 de junio se cumplen 3 años del accidente y hasta el momento la justicia no ha llegado, por lo que amargamente lloran la pérdida de hijo amoroso, un joven trabajador, un buen amigo y un excelente ser humano que se topó en la calle con una persona sin corazón.

Mi esposo murió esperando algún resultado de las investigaciones, incluso él indagó y buscó datos que lo llevaran al culpable pero desgraciadamente falleció en el intento, nosotros ya perdimos toda esperanza de que la persona responsable se entregue y pague por el daño que le hizo a mi hijo y a nosotros.

Dijo que como madre ha pedido en reiteradas ocasiones que si la persona que causó el accidente de su hijo tiene conciencia de lo que provocó, que se entregue a las autoridades, pero ya perdieron la fe en que esa persona tenga corazón y pague por el crimen de su hijo.

Yo le pido a la gente que si sabe algo nos digan, era tan grande el corazón de mi hijo que mucha gente está con nosotros, lo recuerdan, nos mandan mensajes y nos llaman para decirnos lo bueno que era, lo mucho que lo quería, como su madre no me queda más que esperar al justica de dios, mi esposo hoy goza de su presencia pues falleció poco tiempo después de Ernesto y yo espero un día volverlos a ver, mientras tanto mi vida no es la misma pues el dolor de perder a un hijo es horrible y no se acaba.

He perdido la esperanza de que el causante del accidente de mi hijo se entregue o que las autoridades lo encuentren, tengo fe en dios pero no en la ley de los hombres, mi esposo en vida buscó vídeos, testigos, datos que lo llevarán a encontrar al culpable pero la vida no le alcanzó, en mí queda este dolor que no se acaba, mi hijo era maravilloso, sufro su ausencia diario mientras que el culpable ni siquiera siente remordimiento, dijo la madre de Ernesto.