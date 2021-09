Subasta municipio patrullas y motos

Más de medio centenar de unidades fueron puestas en subasta por el Municipio, destacando patrullas, camionetas de reciente modelo, motocicletas y vehículos usados por el departamento de Seguridad Pública; atendiendo el llamado al menos 10 ciudadanos quienes se vieron interesados en comprar una de estos artículos.

Pese a la visita y "oferta" del municipio, los presentes aseguraron que las condiciones de las unidades no eran del todo buenas, por lo que esperan que el precio de las que fueron señaladas como de interés sean accesibles.

Alan Rivera, es uno de los interesados en adquirir algunas unidades, sin embargo dijo que al inspeccionar las condiciones en las que se encuentran dichas propiedades, se encontró con que están en muy mal estado y la mayoría sin muchas de las piezas, aún más que el precio no fue revelado.

"No nos dicen el precio, y aparte separaron algunas unidades, nos dijeron que esas no podíamos elegirlas y las que restan no están muy buenas, pero veremos que puede rescatarse de las que están disponibles hay algunas que están en buenas condiciones en los interiores, pero la máquina no está del todo bien", explicó.

De la decena que se vio interesada en acudir hasta el corralón municipal, ubicado a espaldas del parque Xochipilli 2, algunos iniciaron de inmediato el proceso para poder adquirir una unidad, misma que en próximos días estarán presentando los pormenores de las unidades incluyendo el precio.

Finalmente las patrullas, motocicletas y demás unidades expuestas quedaron a consideración de los interesados para poder dar seguimiento a su procedimiento legal para cumplir con la subasta de unidades municipales.