Suben precios los de InDriver

Ciudadanos denunciaron el alto cobro de los choferes de InDriver durante este mes de diciembre, sobre todo en las tardes y en las noches que es cuando aumentan casi al doble la tarifa entre cada sector de Monclova y Frontera.

Para el trayecto de la colonia Carranza hacia la colonia las Flores, solicitaban el costo de más de 60 pesos pero al final el usuario terminaba pagando la cantidad de 100 pesos, que era cuando los choferes aceptaban realizar el viaje.

Así pasa también cuando son sectores no muy retirados en Monclova y más aun cuando la persona se tiene que desplazar hasta Frontera o Castaños. Por esta razón es que los pasajeros están prefiriendo llamar a las bases de taxi ya que la tarifa es más cómoda para ellos.

“Se están pasando mucho este mes con los precios, uno me quiso cobrar hasta 120 pesos solo de la zona centro hasta la colonia 21 de Marzo, cuando eso a veces te cobran por ir mucho más lejos como el Aeropuerto de Frontera”, dijo la señora Dulce Ortega.

Por esta razón, es que los usuarios de dicha aplicación hicieron un llamado a las autoridades para que también regulen el costo de los vehículos ya que aseguran que con la derrama económica de aguinaldo y ahorro, se están aprovechando de las personas que requieren acudir a centro comerciales o a la Zona Centro para comprar artículos para estas festividades.