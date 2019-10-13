Subió en agosto actividad industrial

Ernesto Sarabia

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 11-Oct-2019 .-Aunque en su tendencia de corto plazo la actividad industrial del país aumentó 0.83 por ciento durante agosto, al compararse con los niveles de hace un año el desempeño es negativo, muestran cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La minería fue la actividad de mayor incremento durante agosto, con una variación de 5.2 por ciento respecto al mes previo, la mayor desde octubre de 2017, ocasión en que se disparó 6.08 por ciento.

Los servicios relacionados con la minería repuntaron a una tasa mensual de 19.36 por ciento.

La extracción de petróleo crudo y gas creció 4 por ciento y la minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 0.82, en los dos casos precedidos de reducciones en julio.

La producción total de la construcción figuró con un aumento de 2.3 por ciento, dejando atrás el decremento del mes inmediato anterior, de la mano de variaciones favorables en sus tres principales componentes.

En el otro extremo y tras dos meses con aumentos, la producción total de las industrias manufactureras disminuyó 0.38 por ciento .

De las 21 ramas de la manufactura, en 11 casos se observaron descensos en la producción, encabezados por la caída de 4.85 por ciento en fabricación de insumos textiles y acabado de textiles.

Con dicha comparación, la minería cayó 3.36 por ciento y la construcción 2.37 por ciento; en tanto, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final total subió 2.64 por ciento.

"La producción industrial volvió a reportar un descenso anual, ahora de uno por ciento, con cifras ajustadas por estacionalidad" comentó Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody's Analytics.

El especialista agregó que la industria mexicana reportará su cuarta contracción trimestral en el tercer trimestre de 2019, aunque acotó que la velocidad de descenso industrial ha disminuido.

Aunque en su tendencia de corto plazo la actividad industrial del país aumentó 0.83 por ciento durante agosto, al compararse con los niveles de hace un año el desempeño es negativo, muestran cifras desestacionalizadas del Inegi.