Sueldo ya no alcanza

MONCLOVA., COAH.-Amas de casa de este municipio se mostraron inconformes por los incrementos que día a día se anuncian no solo en servicios sino también en productos de la canasta básica, asegurando que alimentos tan básicos como el huevo y la tortilla de maíz, tienen precios extremadamente altos, por lo que han optado por modificar la dieta de su familia, comer menos y estirar cada vez más los recursos.

Mary Hernández dijo sentirse sorprendida por el costo de 30 pesos en el kilogramo de tortilla así como el de más de 100 pesos en la tapa de huevo, asegurando que solo en estados del norte del país se dan estos aumentos tan continuamente.

"Yo trabajo realizando tortillas, no es un trabajo que me dé un sueldo fijo pero he podido con la ayuda de mi esposo sacar la familia adelante, sin embargo comida tan básica como el frijol, el huevo y la tortilla son ya alimentos de lujo que no podemos consumir con regularidad por su alto costo".

Dijo que cada vez es más difícil la manutención de las familias con los salarios tan bajos y los alimentos y servicios tan caros, por lo que muchas personas han optado por alimentarse aún más básicamente para hacer rendir el gasto.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 ❮❯

Por su parte Isabel García dijo que es incongruente que el gobierno se la pase autorizando incremento tras incremento, mientras que el salario no sube.

"Ya nos vamos a tener que quedar sin comer huevo y tortilla, la economía cada vez es más difícil y todos batallamos, en mi casa tenemos que estirar el sueldo de mi esposo y limitarnos en la canasta básica para que el dinero rinda, antes comprábamos 10 piezas de tomate, 15 chiles, 10 cebollas, 15 papas y ahora nos reducimos a menos de 10 por que todo está carísimo y con un sueldo uno se tiene que ajustar para salir avante".

Isabel dijo que como en la mayoría de las casas los "lujos" se han terminado, pues si sus hijos iban a la escuela en transporte, ahora tienen que ir a pie, ya que semanalmente invierten 3 mil pesos en alimentos y da para mantener de forma sencilla a cuatro adultos y un bebé.

O comes o te vistes dijo la señora María de Lulú Guerrero Cruz, habitante de la colonia Occidental de Frontera, mencionó que ya no se puede soportar tanto incremento, sobre todo a alimentos como son el huevo, el aceite y la tortilla que son alimentos que la gente más humilde consume diariamente.

"Hay mucha gente que no tiene ni un salario mínimo, por mi barrio existen muchas personas que dependen de lo que su familia les da o lo que los vecinos les apoyan y son ellos quienes más sufren, pues bien que mal las familias que trabajan viven al día de forma decorosa, pero los pobres ya son más pobres debido a estos incrementos".

María Lulú dijo que en su familia están saliendo adelante porqué saben preparar las tortillas o los alimentos que mucha gente compra preparados, sin embargo en muchas ocasiones no hay ahorro porque el gas y la gasolina también está muy cara.

La señora quien es ama de casa dijo que aunque prepares la comida en el hogar en lugar de comprarla, el gas se acaba más rápido, por lo que no hay ahorro, por lo que estiran lo más posible el sueldo de su esposo para poder alimentar a los 8 miembros de su familia.

Dijo que también han aprendido a reciclar y vender las cosas que no usan como ropa y calzado con la intención de sacar un "dinerito" extra que los ayude con el gasto diario.

Micaela Díaz, habitante de la colonia Obrera Norte dijo que aunque la escalada de precios es continua, buscan que el alimento les rinda comiendo menos, pues su esposo se enfermó y ahora come más frutas y verduras al día, por lo que hacen rendir 1000 pesos de gasto semanalmente.

"Con los mil pesos cada vez compro menos por eso como somos solo mi esposo y yo, comemos más poco y así hacemos rendir la comida, con la intención de que los incrementos en los precios de los alimentos no nos provoque gastos excesivos, ya que vivimos solamente de la pensión de mi esposo".