Suelta juez a asaltantes

Dos personas acusadas del delito de asalto a mano armada con intimidación, quedaron libres porque la víctima no precisó la cantidad exacta que le robaron, además el dinero que les encontraron al momento de su detención era menor.

Los acusados Antonio “M” y Víctor “C” comparecieron ante el Juez, Abraham Rodríguez en el Centro de Justicia Penal de Frontera para iniciar el proceso legal en su contra al haber sido detenidos en presunta flagrancia del delito. De acuerdo a la información del expediente 432/2018, los hechos sucedieron el pasado martes cuando los acusados se robaron una camioneta Ford Lobo color roja en las calles de la Zona Centro de Monclova.

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Los acusados hicieron el alto a un taxista para ofrecerle una bocina en venta, pero el negarse el chofer a comprarles el aparato comenzaron a amenazarlo, se subieron a la unidad y lo hicieron que los llevaran a diferentes puntos de la ciudad.

Los asaltantes le quitaron el dinero de sus pasajes del día, además le pidieron que los llevara a una tienda de conveniencia para comprar cerveza y posteriormente que los dejara en un domicilio al oriente de la ciudad.

El taxista reportó los hechos a las autoridades, quienes concretaron la detención de los acusados y quedaron a disposición de la autoridad judicial para responder por las acusaciones en su contra por este delito y el robo de la unidad.

Pero el Juez consideró que no existían datos de prueba suficientes contra los acusados pues el taxista no precisó la cantidad exacta que le habían robado, además el aproximado que dio no correspondía a la cantidad que traían al momento de la detención, dejando de lado que habían ido a comprar bebidas embriagantes.

Aunque el Ministerio Público consideró que los existían datos de prueba suficientes para acreditar su participación en este delito, la autoridad judicial descartó la vinculación a proceso y ordenó la libertad de los acusados.