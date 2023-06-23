Sufre estragos el huelguista

Luego de más de 48 horas de mantener la huelga de hambre, el cuerpo del trabajador Saúl Martínez Sánchez comienza a sentir los estragos de no ingerir alimentos, pero el apoyo de sus compañeros y la población lo impulsan a seguir adelante.

Saúl Martínez junto con su esposa se mantienen firmes en este movimiento para exigir el pago de salarios y prestaciones pendientes, ante la desesperación que existe por la falta de recursos.

El movimiento que inició el pasado miércoles a las 11 de la mañana ya tuvo eco, luego de la visita que realizó el Director de Relaciones Laborales de AHMSA, Enrique Rivera y las autoridades municipales han estado al pendiente del estado de salud del trabajador ante el movimiento.

Señaló que la noticia de su movimiento ha trascendido a través de las redes sociales, por lo que espera que se tenga también respuesta tanto del estado como del Gobierno Federal y se atienda el tema de los trabajadores.

Al cumplir 48 horas, comentó que el cuerpo comienza a resentir un poco en cuanto a la presión, esto al no ingerir alimentos, únicamente agua, pero el ánimo que le dan el resto de los trabajadores y la comunidad en general, lo impulsa a seguir adelante y continuar con su protesta.

“Vamos a seguir firme en el movimiento hasta que se nos resuelva lo que está pendiente, aquí vamos a estar hasta que el cuerpo aguante, tenemos el apoyo de los trabajadores que nos están apoyando, vienen nos acompañan, además de la población que viene y nos deja agua, hielo, despensa”.

Mencionó que la visita del Director de Relaciones Laborales da la confianza que existe el interés de los directivos por el movimiento, lo que demuestra que se tuvo un eco con estas acciones.

Se comprometió con Enrique Rivera de hablar con quienes se debe para ver el tema de los pagos y resolver la situación que aqueja a miles de trabajadores.

Indicó que continuarán con el movimiento y esperan tener pronta respuesta de Gobierno Federal.