Sufre panteonero golpe de calor

A un trabajador del Panteón Guadalupe le dio golpe de calor al trabajar con temperaturas al sol de hasta 43 grados, por ello, solicitaron la entrega de sueros rehidratantes.

El Director de Panteones, José González Ortiz destacó que se les giró instrucciones a los empleados de los panteones para que paren trabajos de limpieza de las once de la mañana a las 2 de la tarde, cuando está más fuerte el calor.

O bien, que limpien un tramo, saquen dos o tres carretillas de basura y descansen un poco a la sombra para refrescarse un rato.

Destacó que a raíz del incidente y ante el análisis de que son temperaturas extremas las que se presentan estos días, se tomó la decisión de solicitar al departamento de adquisiciones sueros rehidratantes.

Comentó que en el Panteón Guadalupe cuenta con dos cuadrillas, cada una de seis trabajadores, mientras que en el Panteón Sagrado Corazón hay solamente cuatro trabajadores que conforman una sola cuadrilla.

En cuanto a las edades de los trabajadores, el entrevistado comentó que es muy diversa, pues hay personas de todas las edades, incluso adultos mayores, y añadió que estos grupos de trabajadores son personas sindicalizadas.

“Pero realmente las extremas temperaturas “le pegan” a cualquier persona, de cualquier edad, no está nadie exento”, finalizó.