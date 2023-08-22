Sufren abuelos por crisis de AHMSA

También los abuelos sufren estrés, depresión y preocupación por la situación que prevalece en la economía a causa de los sucesos en Ahmsa, dijo la regidora Lucy Pérez Torres que han detectado varios casos durante sus visitas a colonias.

Dijo que con pláticas de motivación han recorrido colonias de la periferia en el curso de este año, con la intención de poder detectar problemas de violencia intrafamiliar o de género.

En estas pláticas que se han dado durante las últimas semanas, se han detectado a Adultos Mayores que expresan síntomas de depresión y de preocupación.

“Nos han manifestado que están preocupados porque sus yernos o sus hijos que trabajan en Ahmsa no tienen empleo y la familia tiene dificultades económicas”, explicó.

Comentó que se les dará seguimiento, se les brindará apoyo psicológico y esperan continuar con este tipo de pláticas motivacionales para buscar que los Adultos Mayores no se preocupen tanto por la situación que pasan las familias de sus hijos.

“Seguiremos en atención, vamos a pedir ayuda a otros departamentos como el DIF para que se sumen con nosotros y podamos hacer algo por estas personas, que aunque no han sido muchos, sí es necesario detectar a tiempo y detener las situaciones depresivas que puedan tener los abuelitos”, finalizó.