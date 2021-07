Sufren contagios fuera de hospitales

Coahuila

Personal médico que dio positivo a Covid.

"No se contagiaron en sus centros de salud, hay que seguir los protocolos al salir a la calle", dijo Faustino Aguilar Arocha.

Los trabajadores se contagiaron de Covid-19 al exterior y no dentro del Hospital Amparo Pape de Benavides o en las oficinas, el titular de la Jurisdicción Sanitaria 04 externó que al interior no se tienen casos sospechosos, recordó que las vacunas protegen pero las personas no están exentas a padecer la enfermedad.

La Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Subsección 86, Marisol Guel Cruz, informó sobre un nuevo recontagio de Covid-19 entre el personal médico, uno de la Jurisdicción Sanitaria 04 y otro del Hospital Amparo Pape de Benavides, a pesar de contar con su esquema de vacunación completo.

Faustino Aguilar Arocha titular jurisdiccional señaló, no se contagiaron en sus centros de trabajo sino en el exterior, lo más preocupante es que la movilidad está ocasionando estas situaciones. Recordó a la población como a los empleados que la pandemia sigue presente y por eso, se deben mantener las medidas, sobre todo ante un posible caso de la variante Delta, la cual es de mayor transmisibilidad y con reacciones fuertes.

"Su estado de salud ha sido bueno y no hay nadie internado, hacemos hincapié en que las vacunas no protegen al cien por ciento, solo protegen contra enfermedad grave y la muerte, las personas tiene que seguirse cuidando como si nunca hubiera pasado nada para evitar contagios".