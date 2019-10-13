Suman 10 mil empleadas del hogar en IMSS

Dulce Soto

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 12-Oct-2019 .-A septiembre de este año, el IMSS registra 10 mil 858 personas que se incorporaron al Programa Piloto de Personas Trabajadoras del Hogar.

Esta cifra equivale a 273 por ciento más que las aseguradas en el esquema anterior de la modalidad "34 Trabajadores Domésticos", que afiliaba al régimen voluntario, informó el Seguro Social.

De estas personas, se espera un total de 17 mil 800 beneficiarios potenciales, estimó el Instituto.

El salario promedio mensual asociado a este programa piloto es de 4 mil 645 pesos, mientras que el sueldo promedio del anterior esquema de afiliación era de 4 mil 147 pesos.

El IMSS también proporciona seguridad social en otras modalidades de ocupación.

Al 30 de septiembre, 754 mil 39 personas vinculadas al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro ya cuentan con servicio médico en el Instituto; 251 mil 682 están afiliados en el Seguro de Salud para la Familia, a través del cual se brinda atención médica a personas que se incorporan voluntariamente al IMSS, y 187 mil 828 están asegurados en la Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio.

El salario promedio mensual asociado al Programa Piloto de Personas Trabajadoras del Hogar es de 4 mil 645 pesos, mientras que el sueldo promedio del anterior esquema de afiliación era de 4 mil 147 pesos.