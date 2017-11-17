Suman ya 428 casos de niños drogadictos?

Es preocupante el número de detenciones a menores de edad por inhalar sustancias tóxicas, en lo que va del año. Autoridades reportan 482 casos de niños cuyas edades oscilan entre los 10 a 12 años de edad que no estudian.
“Vagos malvivientes” declaró el coronel Victorino Reséndiz a menores de edad quienes han sido detectados en lugares solitarios, viviendas abandonadas, esto en colonias como Chinameca, Del Río, Hipódromo, Colinas de Santiago, Misiones, y las que se ubican al sector oriente.
“La mayoría de los que inhalan sustancias tóxicas no estudian, desgraciadamente son niños de 10, 13 años, andan de vagos malvivientes, siendo que son aún niños”.
El interés de Seguridad Pública al detectar niños o jóvenes inhalando alguna sustancia, no es solo arrestarlo y llevarlo a Seguridad Pública sino hacer el llamado de los Padres de Familia para que se haga responsable, además de canalizarlos ante Pronnif.
El futuro de estos niños, es incierto, negativo, de mal ejemplo para los más chicos, es una desgracia para el País también” indicó el director de Seguridad Pública.
Cabe mencionar que las sustancias que inhalan estos menores en su mayoría es Thinner, Resistol, Gasolina y es mínimo quienes consumen alguna droga.
Enterese
DETENCIONES DE MENORES POR INHALAR ALGUNA SUSTANCIA TÓXICA.
> Enero: 38 casos
> Febrero: 56 casos
> Marzo: 48 casos
> Abril: 66 casos
> Mayo: 60 casos
> Junio: 54 casos
> Julio: 38 casos
> Agosto: 50 casos
> Septiembre: 34 casos
> Octubre: 41 casos