Supera Monclova crisis económica

A pesar de las dificultades económicas que afectan a los municipios en el país, en Monclova se lleva a cabo diariamente un trabajo arduo, con el objetivo de mejorar el entorno y ofrecer una imagen limpia y atractiva a sus habitantes y visitantes.

Los departamentos operativos del ayuntamiento, entre los que destacan Alumbrado, Limpieza, Forestación y Ecología, entre otros, se encuentran trabajando al cien por ciento de su capacidad, esto, a pesar de las circunstancias económicas que mantienen la economía de la ciudad prácticamente contraída, por circunstancias ajenas al ayuntamiento, pese a lo anterior, Monclova se encamina hacia un futuro mejor.

En este proceso, el alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, dirige con firmeza y determinación las acciones que corresponden a cada departamento, con el objetivo de mantener a Monclova de pie y en constante lucha por su desarrollo y progreso.

Es a través de la coordinación de los departamentos operativos, como el ayuntamiento realiza sus labores de manera eficiente y efectiva, cada uno de los departamentos trabaja con la convicción de atender y solucionar las peticiones y quejas de los ciudadanos, lo que se traduce al final del día, en la prestación de los servicios públicos con eficiencia.

A pesar de los retos económicos, el compromiso de las autoridades y el esfuerzo de los departamentos operativos del ayuntamiento demuestran la determinación de Monclova por superar las adversidades y seguir adelante en la búsqueda de un mejor futuro.