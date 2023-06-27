Supervisa Alcalde Centro Histórico

Monclova, Coah.- Avanza proyecto del Centro Histórico en la zona centro de Monclova, un 45 por ciento lleva la obra y fue supervisada por el Alcalde de Monclova Mario Dávila y el Subsecretario de Infraestructura Enrique Falcón, este último aseguró que vienen más obras para Monclova aunque se reservó detalles al respecto.

Con una inversión de 40 millones de pesos confían poder culminar los trabajos para finales de año, a más tardar principios del año 2024, de acuerdo a la inversión abarca no sólo alrededor de la plaza principal sino también sobre la calle Hidalgo hasta la Alameda de la colonia El Pueblo.

Por su parte el Subsecretario Enrique Falcón indicó que el Gobernador ha dado instrucciones de que se acelere el paso a las obras y en esta ocasión tocó hacer recorrido en Monclova y tratar en lo que resta del presente entregarla.

En cuanto a otros proyectos y obras, manifestó al momento están en medio de supervisores pero aseguró que vienen más obras para Monclova, las cuales se darán a conocer en su momento.

De momento señaló que el Centro Histórico abarca varios aspectos y de momento es una de las prioridades al momento con su desarrollo y ejecución.