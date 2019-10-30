Supervisa Paredes Plaza Chapultepec

El Alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, realizó un recorrido de supervisión por la plaza de la Colonia Chapultepec, donde se rehabilitaron, lámparas, bancas, juegos infantiles, instalación de pasto sintético en algunas áreas, forestación de los árboles y un sistema de riego por goteo.

El jefe de la comuna, dijo que se tiene proyectado rehabilitar 39 plazas en el 2019, y ya se ha trabajado en la mayoría.

Los directores Daniel Moyeda y Blas López, de Alumbrado Público, y Obras Públicas respectivamente, así como el regidor Eduardo García, acompañaron al Presidente Municipal, para ver los detalles y determinar en cuánto tiempo podrían quedar listos, para hacer entrega de la citada plaza, que ahora proyecta más vida.

El jefe de la comuna, dijo que se tiene proyectado rehabilitar 39 plazas en el 2019, y ya se ha trabajado en la mayoría, las ultimas fueron la plaza de la colonia Guadalupe y de la colonia Fovissste, donde la novedad es la instalación de las lámparas del tipo cerillo, de las que dijo se han instalado más de cien en varias plazas.

“Es importante, que los vecinos de las plazas que han sido rehabilitadas se pongan la camiseta de Monclova, y aporten su granito de arena, ayudando a conservar estos paseos públicos y puso como ejemplo el paseo Tecnológico, donde los vecinos limpian las banquetas y colaboran en mantener limpio este moderno paseo”, dijo para terminar.