Suplantan a funcionario del Bienestar

MONCLOVA; COAH.- Pepe Erives, director del programa Bienestar en la región centro de Coahuila, denunció públicamente que una persona se está haciendo pasar por él para visitar domicilios en Monclova y ofrecer supuestos apoyos de los programas sociales. A través de sus redes sociales, el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para no dejarse engañar y reportar cualquier situación sospechosa.

"Me informan que andan visitando domicilios a nombre mío. Pasó en la colonia Chinameca en Monclova, Coahuila. ¡Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten!", escribió en tono irónico en su publicación. Agregó que cuando él visita las colonias lo hace de manera directa: "Yo sí me bajo de la camioneta, no me quedo arriba. ¡No se deje engañar!"

Erives recordó que los operativos y módulos de atención del programa Bienestar se anuncian de manera oficial a través de las plataformas institucionales. En días recientes, por ejemplo, se instaló un módulo en las conocidas "pulgas" de Monclova, con el objetivo de atender a la ciudadanía de forma directa y transparente.

Finalmente, el funcionario reiteró que cualquier convocatoria o atención en campo será siempre informada a través de sus redes oficiales, por lo que pidió a la población mantenerse atenta y evitar caer en fraudes. También invitó a denunciar a quienes intenten aprovecharse de los programas sociales para fines personales o fraudulentos.