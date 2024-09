Suplantan identidad de alcalde de Monclova

Intentan suplantar identidad del alcalde de Monclova, Mario Dávila Delgado, a través de Whatsapp hecho que fue alertado por el mismo edil en sus redes sociales para evitar que la población sea vean afectada.

A través de su cuenta de Facebook el alcalde Mario Davila realizó una publicación en la que señala "No se dejen engañar, No es mi cuenta de Whatsapp. Muchas gracias. Buen Domingo", en la que agregó una captura de pantalla del contacto que se creó, que cuenta con lada del extranjero.

El edil monclovense indicó que se dio cuenta de esto, luego de que se trató de contactar a uno conocido, quien dudo del contacto y se comunicó directamente con él para preguntar sobre esta situación.

"Trataron de contactar con un saludo diciendo que era un servidor, y pues me escribieron dudando y ya les dijo que no era yo, que no es mi cuenta", señaló el edil quien informó que sólo se dio ese caso, pero que realizó la publicación para alertar a la ciudadanía y sus contactos para que no se dejen engañar.

Mencionó que se sigue presentando este tipo de situaciones, en este caso suplantación de identidad, que se utiliza para pedir alguna cantidad de dinero, por lo que es importante que la población no caiga en este tipo de engaños.

Señaló que el caso ya se turno con el encargado del área de Comunicación, en caso de ser necesario se interpondría una denuncia a través del Jurídico, por el momento ya se tomaron acciones al respecto.