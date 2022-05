Sus socios niegan tratos con AHMSA

Belén Saraí Martínez Calzada es una de las señaladas como empresa fantasma y beneficiada en el desfalco millonario de Altos Hornos de México, de acuerdo a la declaración de sus colaboradores y familiares que se encontraban en el negocio de empresaria, posiblemente en próximos días otorgue una rueda de prensa para desmentir la acusación ya que señaló que nunca han trabajado para la empresa acerera.

Tras darse a conocer el desfalco de millones de pesos, el principal responsable es Fernando M; ex director corporativo de Recursos Humanos, quien era el que se encargaba de "pagar" a empresas fantasmas.

Se dio a conocer una lista de personas que recibieron dinero por parte de la empresa acerera, entre estas se encuentra Belén Saraí Martínez Calzada quien es la propietaria del despacho contable MC soluciones Contables, que hasta hace aproximadamente un mes estaba ubicado en la Zona Centro de la Ciudad y ahora se encuentra en el municipio de Frontera.

De acuerdo a la declaración de uno de sus colaboradores en el despacho, Belén Saraí desconoce el por qué se le está acusando de esto asegurando que nunca ha tenido relación laboral con la empresa de Altos Hornos de México.

Además comentó que para limpiar la imagen del despacho contable posiblemente la propietaria del negocio, en próximos días, estará brindando una rueda de prensa para hablar al respecto.

"Ella ahorita está en curso, me imagino que sí dará una declaración por involucrar al despacho, no tenemos nada que ver en realidad nunca hemos trabajado con AHMSA, yo declaraciones no puedo dar, ella es la buena, la única que pudiera hablar sobre esto", comentó uno de sus colaboradores en el despacho.