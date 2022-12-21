Suspende SESA servicio a AHMSA

Transporte SESA suspende el servicio a trabajadores de AHMSA, ante la falta de pago, por lo que el día de ayer se vio afectado el personal en el cambio de turno de primera a segunda, al no contar con el servicio.

Sin aviso previo, la compañía encargada de brindar servicio de transporte a los trabajadores de Altos Hornos de México suspendió el traslado, afectando a los cientos de obreros que no llegaron a sus labores.

Trascendió que la empresa suspendió el servicio ante la falta de pago por parte de AHMSA, por lo que continúan surgiendo complicaciones, por los problemas financieros que mantiene la acerera.

Hace apenas una semana se reestableció la energía eléctrica, luego de que se realizó el pago a CFE y poco a poco se normaliza la producción, pero el día de ayer se vieron afectados con la suspensión del servicio.

Teodoro Fuentes Amador, Vocero de la Sección 288 informó que fueron cientos de obreros los que se vieron afectados, al no llegar a tiempo a laborar y tuvieron que trasladarse por sus propios medios.

Trabajadores desde Lamadrid, Nadadores y San Buenaventura, tuvieron que buscar la forma de llegar a laborar, sin embargo la empresa dio la oportunidad de que ingresaran sin importar la hora y sin verse afectados.

Existía preocupación entre los trabajadores eventuales, que tenían miedo de verse afectados con el retardo, sin embargo la empresa señaló que no se verían afectados los obreros, dado a que es un tema ajeno a ellos.

La afectación se dio tanto para los trabajadores que ingresarían en el turno de segunda, y los que salieron de primera, que tuvieron que buscar la manera de trasladarse a sus domicilios e incluso algunos que se tuvieron que quedar a doblar turno, al no llegar su relevo.