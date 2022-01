Suspenden a policía acusado de abuso

MÓNICA MEZA/ LA VOZ.- Se dio la promesa de que sancionarían al elemento de Seguridad Pública que de manera arbitraria detuvo a tres menores de edad por supuestamente intentar robar un carrito de un centro comercial, es así como se dio libertad a estos jovencitos, pero la denuncia ante Fiscalía y Derechos Humanos continuará su curso.

Así lo comentó, Martha Hernández; abuela de uno de estos jovencitos que tras ser detenido y esposado, fue agredido por parte de policías que además les tomaron fotografías.

"Dicen que les pegaban con el puño cerrado en las costillas y fue a los tres, fueron detenidos a las 7:20 pm, los pusieron a disposición del Ministerio Público como a las 9:00 y un día después a las 4:20 nos los entregaron pero acudimos con el médico legista", comentaron Martha Hernández y Jessica Martínez.

Santiago, Raúl y Jonathan acudieron a cortarse el pelo y de regreso, en su camino encontraron un carrito de un centro comercial y empezaron a jugar con él, cuando llegó una camioneta blanca, sin estar rotulada y se los llevó detenidos Seguridad Pública luego de que el guardia de la tienda los reportara. Fueron consignados al Ministerio Público, ahí acudieron las madres de los jovencitos y fueron atendidos por los directivos que después los dejaron libres.

Se supone que la autoridad está para defender y cuidar la integridad física de los ciudadanos, no golpear y menos cuando se trata de menores de edad.

"Me dijeron que lo iban a arrestar 15 días, ojalá que se cumpla, confío en el subdirector que fue él quien me dijo que lo arrestarían 15 días, no recuerdo su nombre pero fue muy amable, nada que ver con el policía grosero que los detuvo, ojalá que lo hagan", comentó.

No se les cobró una multa, no se levantó ni una falta administrativa, pero sí los golpearon, por lo que Martha Hernández dijo que no se quedará así, ya que espera que no vuelva a pasar, por ello denunció ante Derechos Humanos y la Fiscalía.