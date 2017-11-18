Suspenden cirugías por falta de diésel

Desde la tarde del jueves en la clínica 7 del Seguro Social se cancelaron todas las cirugías programadas para los enfermos hospitalizados debido al desabasto de diésel que alimenta las calderas que permiten esterilizar los equipos quirúrgicos.

Fue a través de la queja del familiar de un derechohabiente, que trascendió esta situación, luego que le cancelaron la operación que estaba programada desde meses atrás.

Se informó que este departamento liderado por la licenciada Hortensia salió de control, por ello el desabasto de diésel que origina el vapor para esterilizar los equipos utilizados en cada intervención quirúrgica.

Decenas de personas fueron las perjudicadas en esta cancelación de operaciones en los 4 quirófanos del Hospital General de Zona, donde se tiene solo habilitado el quirófano para las urgencias que vayan arribando.

El día jueves 16 de noviembre se estuvo trabajando con reservas y a partir de ayer viernes se suspendió toda actividad en esta importante área del hospital.

Se sabe que el personal administrativo se encuentra consiguiendo el combustible para poder esterilizar sus equipos, mientras tanto todos los artículos que tienen que pasar por este proceso se han enviado a otras clínicas para ser desinfectados.

La situación que vive actualmente el Seguro Social en Monclova perjudica incluso la gestión de aparatos de anestesia y mejora en los quirófanos que se vio en meses anteriores a beneficio de la derechohabiencia.

Fuentes extraoficiales aseguran que incluso el director de la clínica, Maximiliano Elguezabal Mendoza ve la forma de apoyar al área administrativa que falló en la recarga del combustible, aún y cuando está encargado del área médica, busca solución al problema que no controló la administradora de nombre Hortensia.